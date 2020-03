Youth League - Lyon sort l'Atalanta au bout du suspense !

L'aventure continue pour les jeunes lyonnais en Youth League ! L'OL s'est imposé à l'issue d'un match riche en suspense et aux tirs au but, ce mardi sur la pelouse de l'Atalanta Bergame. D'abord menés 2-0, les Gones sont revenus à 2-2 par l'intermédiaire d'Amine Gouiri et Modeste Duku, avant de concéder un troisième but en fin de match (81ème). Mais au bout du temps additionnel (94ème), Rayan Cherki est venu remettre les compteurs à égalité (3-3) pour arracher la séance des tirs au but. Celle-ci s'est conclue sur un score de 5-3, grâce à un arrêt de Lucas Margueron et un dernier but de Gouiri. Lyon retrouvera le RB Salzburg en quart, la semaine prochaine.

Alors que Lille s'était fait sortir en barrages et le PSG dès la phase de poules, le Stade Rennais pourrait rejoindre l'Olympique Lyonnais au tour suivant. Rappelons que les Bretons doivent être opposés à l'Inter Milan en 8e de finale, mais que le club lombard a décidé de déclarer forfait pour préserver la santé de ses joueurs, dans le contexte délicat de la propagation du coronavirus en Europe, et plus particulièrement en Italie. Pour l'heure, l'UEFA n'a pas encore validé l'accession du SRFC en quarts et rendra une décision ultérieurement sur ce dossier.

LA COMPO DE L'OL

Margueron - Diomande, Kalulu, Lukeba (puis Gusto) - M. Altikulac (puis Barcola), Pontet (puis Benaissa), Da Silva, Bard - Duku (puis Wissa), Cherki, Gouiri.