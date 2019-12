Youth League - On connait les adversaires de Lyon, Lille et Rennes

Après la Ligue des Champions et l'Europa League, l'UEFA a procédé au tirage au sort des barrages pour la Youth League. Trois clubs français sont concernés par cette nouvelle : l'Olympique Lyonnais, le Stade Rennais, qualifié via la voie des champions, et le LOSC.

Lyon se déplacera du côté du Real Saragosse (Espagne), pour une rencontre en match simple qui se déroulera le 11 ou 12 février prochain, tandis que Lille recevra le Football Club Midtjylland (Danemark) pour arracher son ticket pour les 16es de finale. Enfin, le Stade Rennais accueillera le Club Bruges (Belgique).