Youth League - Rennes affrontera l'Inter en août

Alors que le Stade Rennais devait affronter l'Inter Milan en huitième de finale de Youth League le 11 mars dernier, le club italien avait été contraint de déclarer forfait suite à la crise du coronavirus. Finalement, un peu plus de trois mois plus tard, l'UEFA a confirmé la tenue de la rencontre. L'opposition "aura lieu le 16 août à Nyon" comme indiqué dans un communiqué officiel.

"L'Instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA (ICED) a décidé de clore la procédure disciplinaire à l'encontre de l'Inter concernant des allégations de refus de jouer. Au vu de la situation sans précédent provoquée par la pandémie de COVID-19, et suite à l'accord des deux clubs, dans le respect des valeurs et de l'esprit de l'UEFA Youth League, ce match sera disputé conformément au nouveau calendrier approuvé par le Comité exécutif de l'UEFA le 17 juin 2020" peut-on lire sur le site officiel de l'instance européenne.