Youth League - Rennes arrache sa qualif' aux tirs au but !

Le Stade Rennais arrache sa qualification pour les huitièmes de finale de la Youth League. Le champion de France U19 en titre a été accroché, dans le temps réglementaire, par le Club Bruges (1-1) et a trouvé les ressources pour venir à bout des Belges aux tirs au but. Après l'ouverture du score par Françoise (17ème minute), les Rennais avaient fait le plus dur mais leurs adversaires ont égalisé à l'heure de jeu, sur pénalty (61ème). Finalement, lors de la séance des pénaltys, les Belges ont craqué les premiers en envoyant une balle sur le poteau (5-3).

LA COMPO DE RENNES

Bonet - Soppy (puis Tchaouna), Truffert, Doucouré, Omari - Picouleau, Assignon, Françoise, Rivollier (puis Abline) - Rutter, Kadile