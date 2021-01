Youth League - Tirage très compliqué pour l'OM, le PSG, Rennes et Angers

Ce mercredi, le tirage au sort de la Youth League a eu lieu ! Comme chaque année, il y a deux voies pour cette LDC U19 : la voie de la Ligue des Champions, avec les 32 équipes qui étaient qualifiées pour la phase de poule de la LDC, et la voie des champions nationaux (32 équipes également). Angers est le représentant français après avoir remporté le championnat l'an passé ! Toutefois, contrairement aux années précédentes en raison du coronavirus, il n'y aura pas de phase de groupes.

Dans chaque voie, 4 groupes de 8 équipes ont été tirés au sort afin de disputer les 32èmes et les 16èmes de finale, en match sec. À noter que les deux voies se rejoindront pour le compte des huitièmes de finale. Les 32èmes auront lieu les 2 et 3 mars, les 16èmes le 6 et 7 avril puis les huitièmes les 20 et 21 avril. Les quarts les 4 et 5 mai, les demies le 17 mai et la finale le 20 mai.

Le Paris Saint-Germain, placé dans le groupe 1, se déplacera en Espagne pour affronter le Séville FC pour ce premier tour. L'OM, de son côté, ira en Angleterre pour affronter Liverpool, tandis que Rennes aura un déplacement compliqué en Russie, face au Zénit. Enfin, Angers hérite de l'Étoile Rouge de Belgrade, cette fois à domicile.

LE TIRAGE AU SORT DE LA YOUTH LEAGUE

Voie de la Ligue des Champions

Groupe 1

Olympiacos - Manchester City

Inter Milan - Bayern Munich

Seville - PSG

Shakthar Donetsk - Porto

Groupe 2

Ajax - Krasnodar

Manchester United - Real Madrid

Istanbul Basaksehir - Club Bruges

Atalanta Bergame - RB Leipzig

Groupe 3

Zenit St Petersbourg - Rennes

Juventus - Borussia Dortmund

Midtjylland - Atlético de Madrid

Chelsea - FC Salzbourg

Groupe 4

Liverpool - OM

Dynamo Kiev - FC Barcelone

FC Lokomotiv Moscou - Ferencvaros

Borussia Mönchengladbach - Lazio

Voie des Champions

Groupe 1

Gornik Zabrze - Paok Ljubjana - Celta Vigo Apoel FC - FC Viitorul Apolonia - Gyor

Groupe 2

Dinamo Zagreb - Rosenborg

Hammarby - Waterford

Galatasaray - AZ Alkmaar

Rangers - Cologne

Groupe 3

Angers - Etoile Rouge de Belgrade

Genk - Zilina

Sparta Prague - Benfica

Bâle - Odense

Groupe 4