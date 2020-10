Brest - Olivier Dall'Oglio regrette la gestion des coups de pied arrêtés face à Rennes

Le Stade Brestois s'est incliné sur la pelouse du Roazhon Park (2-1) face au Stade Rennais ce samedi soir. Alors qu'ils avaient fait le plus dur en ouvrant le score en début de seconde mi-temps, les hommes d'Olvier Dall'Oglio ont par la suite concédé un but sur coup-franc et un autre sur corner. Présent en conférence de presse après la rencontre, l'entraineur brestois était frustré de la fébrilité de ses joueurs sur les coups de pied arrêtés rennais.

"Il y a beaucoup de frustration parce qu'on peut avoir beaucoup de regrets, on savait que Rennes était supérieur, ils ont eu la possession, la domination. On arrive à marquer, c'était peut-être le plus dur contre cette équipe. Après, on prend deux buts sur des coups de pied arrêtés, ce n'est pas la première fois que ça se produit. J'espère que c'est la dernière. Ça nous bouffe le match. C'est évitable, on le sait. Il va falloir changer les choses mais on ne peut pas changer les joueurs, on ne peut pas les faire grandir. On peut leur donner plus de détermination. En même temps, on a été disciplinés, notre plan de jeu s'est bien déroulé, il y avait de l'envie, on a beaucoup couru. Après, il nous a manqué le côté technique, la conservation" a avoué le technicien breton.